L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro lance une page Facebook

Afin de tenir ses citoyens informés «en temps réel» au sujet des inondations, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, dans l’ouest de l’île de Montréal, a lancé une page Facebook temporaire, lundi.

Dans un communiqué, l’arrondissement a indiqué que les citoyens peuvent aussi se renseigner auprès de son site internet (ville.montreal.qc.ca/pierrefondsroxboro), de son compte Twitter (@pfds_rox) et du service téléphonique 311.

«En ces moments difficiles, nous tenons à mettre en place le plus de canaux de communication possible pour joindre tous les sinistrés. Nous encourageons les citoyens à aimer notre nouvelle page Facebook et à partager l'information dans leur réseau», a dit Dimitrios Beis, le maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.