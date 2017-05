Lena Dunham furieuse que son image soit utilisée pour illustrer un régime

Lena Dunham a affiché une silhouette plus svelte ces derniers mois, qu'elle a attribuée au coach sportif Tracy Anderson. Celle-ci l'encourage, en effet, à faire plus d'exercice dans le but de contrôler ses douleurs liées à son endométriose.

Une petite image de Lena Dunham, désormais plus mince, a été utilisée sur la couverture d'un magazine hebdomadaire féminin et l’actrice de 30 ans a partagé sur Instagram ce cliché, qui apparaît aux côtés des mots «20 astuces de stars pour maigrir» et «Lena Dunham : comment elle se motive».

À côté de l'image, elle a écrit sa propre liste parodique de conseils alimentaires et a clairement indiqué qu'elle n'approuve pas de tels articles et ne veut pas être associée à ceux-ci. «Je n'ai pas de conseils, je ne donne pas de conseils. Je ne veux pas être sur cette couverture, car ça s’oppose diamétralement à tout ce que j'ai défendu toute ma carrière et ce n'est pas un compliment pour moi parce que ce n'est pas une réussite merci» a-t-elle écrit.

Dans sa liste, elle explique avec rage à ses fans qu'elle a perdu du poids en raison d'un trouble de l’anxiété, de nausées constantes, de spasmes de la vessie, de douleurs liées à son endométriose et du fait d’avoir des suées nocturnes causées par des cauchemars de futur dystopien et de recevoir des menaces non fondées, mais quand même perturbantes sur sa sécurité personnelle.

Elle a continué à énumérer les problèmes qui l'inquiètent, comme la santé, la sécurité des femmes ou le fait que des institutions publiques comme le planning familial sont menacées.

La star de Girls a été hospitalisée plusieurs fois à cause de son endométriose et a subi sa dernière opération en avril dernier, assurant qu'elle était guérie. Cependant, elle a été transportée à l'hôpital pendant le Met Gala la semaine dernière après avoir subi des complications liées à la procédure.