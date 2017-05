Les médecins invités à trouver d’autres traitements

Afin d’aider à juguler la crise des opiacés qui a entraîné la mort par surdose de milliers de consommateurs au pays durant les dernières années, de nouvelles lignes directrices quant à l’utilisation de ces médicaments ont été publiées lundi dans le «Journal de l’association médicale canadienne».

Pour le docteur Jason Busse, professeur au département d’anesthésie de l’université McMaster, il était important de mettre à jour les recommandations datant de 2010. «En 2015, il y a eu environ 2000 morts au Canada dues aux opiacés et les résultats préliminaires pour 2016 laissent croire que les chiffres seront plus élevés», a souligné le docteur dans une entrevue diffusée sur le site du journal spécialisé. Le professeur a aussi souligné que le Canada est le deuxième pays au monde, derrière les États-Unis, où il se prescrit le plus d’opiacés par habitant.

Parmi les principales mesures mises de l’avant, il est désormais recommandé aux médecins de recourir à d’autres traitements que l’utilisation d’opiacés pour traiter les douleurs chroniques non cancéreuses. Le recours à des thérapies alternatives comme la physiothérapie ou d’autres types de médicaments devrait être privilégié, a expliqué le docteur Busse.

Les nouvelles lignes directrices prévoient aussi, dans le cas où le recours aux opiacés ne peut être évité, de diminuer la dose à l’équivalent de 50 mg à 90 mg de morphine par jour en début de traitement et de ne l'augmenter qu'au besoin. Il s’agit d’une nette diminution vis-à-vis des 200 mg préconisés auparavant.

Les médecins devraient aussi s’abstenir de prescrire des opiacés aux patients qui ont déjà un problème de consommation de drogue ou d’alcool.

La consommation de fentanyl, un opiacé 100 fois plus puissant que la morphine, a causé des ravages ces dernières années, tout particulièrement dans l’ouest du pays. Seulement en Colombie-Britannique, 931 personnes ont perdu la vie à la suite d’une surdose en 2016. Du fentanyl a été détecté dans les corps des victimes dans 61,8 % des cas.

L’année 2017 s’annonce encore plus meurtrière alors que 347 personnes sont mortes d’une surdose dans la province lors des trois premiers mois de l’année, soit 3,8 personnes par jour, selon les données du Bureau du coroner de la Colombie-Britannique.