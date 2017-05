Les pompiers de Montréal «en mission» pour aider les sinistrés

Les pompiers de Montréal n’ont qu’«une seule mission» alors que la montée des eaux cause bien des dégâts dans les arrondissements montréalais bordant la rivière des Prairies, celle «de prêter main-forte aux sinistrés et à tout citoyen qui pourrait craindre pour sa propre sécurité», a fait savoir lundi l’Association des pompiers de Montréal.

L’Association a indiqué dans un communiqué qu’elle cherche à mobiliser le plus grand nombre de ses 2400 membres pour «faire en sorte que la situation d’état d’urgence décrété à Montréal puisse se dérouler dans un minimum d’inconvénients, d’incidents et de risques inutiles».

«Au-delà de l’aide et du soutien directs aux citoyens, nous nous astreignons, en compagnie des autorités, à une démarche planifiée et contrôlée dans le but d'éliminer les risques et les impacts sur nos citoyens que pourrait engendrer un sinistre ou un incident déplorable dans les circonstances», a écrit le président de l’Association des pompiers de Montréal, Ronald Martin.