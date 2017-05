Marie-Chantal Toupin donne un coup de main aux sinistrés

Touchée par le sort des sinistrés, la chanteuse Marie-Chantal Toupin a décidé d’aller prêter main-forte aux résidents d’Oka affectés par les importantes inondations.

«Je le fais parce que c’est mon âme qui est heureuse quand je fais ça», a-t-elle dit en entrevue à TVANouvelles.ca.

Pendant environ trois heures lundi après-midi, l’artiste, accompagnée d’un ami, a donné coup de main à une famille pour ériger des digues avec des sacs de sable autour de leur demeure.

«Je me suis inscrite hier à la Croix-Rouge, mais ce matin, je n’avais pas encore reçu de message, a-t-elle raconté. Alors ce matin, j’ai appelé mon ami et je lui ai dit : "Go, on décolle !"»

Le duo s’est alors mis en route vers Oka, l’une des nombreuses villes où des citoyens travaillent d’arrache-pied pour protéger leur maison. Marie-Chantal Toupin s’est d’ailleurs dite impressionnée par la résilience de ces gens.

«Ils ont un moral du tonnerre», a-t-elle souligné.

La chanteuse compte d’ailleurs poursuivre son engagement au cours des prochains jours. Mardi, dès l’aube, elle prévoit notamment préparer plusieurs boîtes-repas pour les sinistrés. Elle a ensuite l’intention de prendre la route vers Rigaud et Gatineau plus tard dans la journée pour aller les livrer à ceux qui sont dans le besoin.

«Je vais y aller tant que les gens ont besoin d’aide, a-t-elle déclaré. C’est une bonne cause. J’ai deux spectacles cette semaine, mais même si j’ai mal à la gorge, ce n’est pas grave!»

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1 800 418-1111.