MTY met la main sur The Works Gourmet Burger Bistro

Le groupe de restauration québécois MTY a annoncé lundi l’achat de la chaine ontarienne The Works Gourmet Burger Bistro.

MTY payera 8 millions $ pour les 27 restaurants exploités ou franchisés par The Works. Tous ces établissements sont situés en Ontario. Ils ont généré des ventes d’environ 35 millions au cours des 12 derniers mois.

«MTY est fière d'ajouter une autre marque jeune et dynamique à son portefeuille. The Works a un grand potentiel de croissance pour l'avenir et renforcera la présence de MTY sur le marché des hamburgers gastronomiques», a mentionné Stanley Ma, président du conseil d'administration et chef de la direction de MTY, par communiqué.

Le siège social de The Works restera à Oakville, en Ontario, et son président demeurera en poste.

Cette transaction devrait être terminée d’ici 45 jours, mais elle est sujette à de multiples conditions qui n’ont pas été spécifiées.

«Rien ne garantit que la transaction sera complétée, ou qu'elle le sera telle que décrite ci-dessus, ou que la date de clôture anticipée se matérialise», a prévenu MTY dans son communiqué.

MTY possède une quarantaine de bannières dont Valentine, Sushi Shop, Thai Express, Au Vieux Duluth et Villa Madina.