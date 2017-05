«Il y a un peu d’espoir», dit Martin Coiteux

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a souligné lundi matin qu’il y a une embellie à l’horizon pour les sinistrés des inondations au Québec.

«Il y a un peu d’espoir et c’est important de le dire», a fait valoir le ministre Coiteux lors d’un point de presse sur le niveau des eaux. «On s’attendait à ce que le niveau maximum soit atteint aujourd’hui et au plus tard mercredi», a poursuivi M. Coiteux, en confirmant que l’eau ne montera presque plus.

«À partir de mercredi, on va commencer à sentir une amélioration graduelle de la situation», a aussi souligné le ministre, en indiquant toutefois qu’il faudra longtemps avant que tout ne revienne à la normale.

Selon le plus récent bilan gouvernemental diffusé dimanche soir, 2429 résidences sont touchées par les inondations dans 146 villes et municipalités. Au total, 1520 personnes ont été évacuées et 427 routes sont touchées par la crue des eaux.

Afin d’aider les autorités civiles, l’armée a fait passer son contingent de 400 militaires déployés dimanche à plus de 1200 soldats qui se trouveront sur le terrain lundi. Selon le Brigadier général Hercule Gosselin, ce déploiement supplémentaire a permis de renforcer le corridor Rigaud-Gatineau, la couronne nord de Montréal et les régions de Laval et Montréal.