Procédure exceptionnelle pour Nathalie Normandeau et ses coaccusés

C’est confirmé. Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs cinq co-accusés, arrêtés par l’UPAC en mars 2016, ne subiront pas d’enquête préliminaire.



La Couronne a officialisé, lundi, le dépôt d’un acte d’accusation direct contre l’ancienne vice-première ministre libérale et les autres accusés dans cette affaire, qui font face à divers chefs d’accusations de fraude, complot, corruption et abus de confiance.



Ce pouvoir exceptionnel, qui vise à accélérer le déroulement des procédures, a pour effet d’annuler l’enquête préliminaire qui devait avoir lieu devant la Cour du Québec pendant cinq à six semaines en juin et en juillet prochain.



En déposant un acte d’accusation direct, la Cour supérieure a été automatiquement saisie de l’affaire. Le juge coordonateur de la Cour supérieure du Québec, Raymond Pronovost, a entériné la demande de la Couronne, lundi matin, à l’ouverture du terme des assises criminelles au Palais de justice de Québec.



Il y a quelques semaines, les avocats de la défense avaient reçu une lettre du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) les avisant de son intention d’aller directement à procès, contournant ainsi l’étape de l’enquête préliminaire, qui permet habituellement aux avocats de tester la preuve de la poursuite.



Outré, l’avocat de Nathalie Normandeau, Me Maxime Roy, avait déploré la manœuvre moins de deux mois avant le début de l’enquête préliminaire pour laquelle il se préparait depuis plusieurs mois.



«C’est complètement inacceptable. Les avocats ont fait tous les efforts inimaginables pour se rendre disponibles le plus rapidement possible dans l’esprit de l’arrêt Jordan. J’ai refusé des clients, j’ai déplacé des causes pour être libre pour les six semaines (de l’enquête préliminaire). J’ai tout tassé», avait déploré Me Roy en entrevue avec Le Journal, accusant la poursuite de présenter un «mépris inqualifiable» des délais judiciaires.



Divulgation de la preuve



La Couronne n’a pas encore complété la divulgation de la preuve dans cette affaire, ont indiqué en bloc les avocats de la défense. «La divulgation #4 est assez volumineuse donc on veut avoir un temps raisonnable pour l’analyser», a indiqué Me Roy en s’adressant au magistrat. Une cinquième divulgation est annoncée par la Couronne qui s’est toutefois bien gardée de donner une date précise.



La cause a été reportée au 11 septembre. Un juge de gestion devrait être nommé d’ici là pour permettre aux parties de planifier la suite des procédures.



Les six coaccusés de Nathalie Normandeau



Marc-Yvan Côté (ex-ministre libéral et ex-vice-président chez Roche)

Bruno Lortie (ancien chef de cabinet de Normandeau)

France Michaud (ex-vice-présidente de Roche)

Mario Martel (ex-président de Roche)

François Roussy (ex-maire de Gaspé et ex-attaché politique péquiste)

Ernest Murray (ancien responsable du bureau du PQ dans Charlevoix)