Saguenay-Lac-Saint-Jean: la pointe de crue mardi, selon Rio Tinto

La situation des cours d'eau est de plus en plus préoccupante au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La compagnie Rio Tinto s’attend d’ailleurs à ce que la pointe de crue soit atteinte mardi.

L’entreprise évalue présentement le volume de crue à 140% de la normale.

Le niveau du lac Saint-Jean, lui, continue à grimper d’un pied par jour. En fin de journée lundi, il s’élevait à près de 12 pieds.

«Les débits augmentent rapidement, a commenté la porte-parole de Rio Tinto, Xuân-Lan Vu. Ce matin (lundi), on était aux alentours de 7000 mètres cubes/seconde et d’ici la fin de la journée, on va atteindre les 8500 mètres cubes/seconde, ce qui devrait amener une pointe de crue aux alentours de 9000 mètres cubes/seconde dès demain (mardi).»

La pointe de crue sera donc beaucoup plus élevée que la moyenne. Habituellement, elle est d’environ 6500 mètres cubes/seconde.

Rio Tinto précise que ses déversoirs sont ouverts à 100 %.

L’entreprise demande aux citoyens de ne pas s’approcher des installations hydroélectriques, et ce, même si la saison de pêche s’amorce dans les prochains jours.