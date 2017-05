Sentiment d’abandon à Champlain

Des citoyens de la municipalité de Champlain, en Mauricie, se sentent abandonnés. En tout, une dizaine de résidences y sont isolées en raison des inondations.

Le maire assure que des sacs de sable sont à la disposition des citoyens et que quelqu'un de la municipalité passe vérifier chaque jour les secteurs à risque.

«On se sent laissés à nous-mêmes. On n’a aucune information et les gens qui ont dû partir se sont arrangés tout seuls», a dit Chantale Trottier, une citoyenne de cette municipalité de plus de 1700 âmes.

Du côté de Batiscan, une cinquantaine de maisons sont isolées. Les pompiers aident les citoyens à ériger des digues.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.