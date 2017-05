Une bande-annonce à couper le souffle pour «Blade Runner 2049»

La bande-annonce du très attendu «Blade Runner 2049» ne laisse presque rien deviner de l'intrigue, mais prouve que Denis Villeneuve a su recréer l'atmosphère glauque et interlope du chef d'oeuvre de Ridley Scott.

35 ans après la sortie de «Blade Runner», les 2 minutes et 12 secondes d'extraits du nouvel opus révèlent un Harrison Ford, (forcément) vieilli, mal rasé et en sueur toujours dans son rôle de Rick Deckard, le policier de Los Angeles qui traquait des androïdes, qui se sont affranchis de leur condition de machine servile.

«Le personnage est inséré dans l'histoire d'une manière qui m'a intriguée. Il y a un contexte émotionnel très fort. Je trouve intéressant de développer un personnage après une certaine durée, de s'y replonger», a dit l'acteur aujourd'hui âgé de 74 ans, devant la presse. Une démarche qui n'est pas entièrement nouvelle pour le Han Solo de la saga Star Wars.

Face à lui dans «Blade Runner 2049», Ryan Gosling, 36 ans, dans le rôle de K, lui aussi flic à LA et détenteur d'un secret longtemps enfoui qui pourrait plonger la société dans un chaos encore plus profond. C'est ce secret qui le pousse à chercher Deckard, disparu depuis 30 ans.

Aux côtés des deux stars, Jared Leto, qui semble être le «constructeur» des «répliquants» et Robin Wright, une représentante d'une certaine forme d'autorité.

«Préparez-vous à être sur les dents», a plaisanté Ryan Gosling, en guise d'introduction aux scènes familières d'un Los Angeles, sombre et glauque, mais aussi d'un Las Vegas sous la neige et le tout tourné à Budapest.

Le jeune acteur, qui n'avait que 2 ans quand l'original est sorti et qui ne l'a vu que 10 ans plus tard, a expliqué lundi «que le premier film m'a fait remettre en question ce que signifiait être humain et m'a forcé à me demander si j'étais capable de faire la différence entre le héros et le méchant».

La bande-annonce montre aussi brièvement l'ex-catcheur reconverti en star de films d'action, Dave Bautista.

Début mai il avait confié à l'AFP qu'il trouvait le nouveau film réalisé par Denis Villeneuve - qui sortira le 6 octobre aux États-Unis - meilleur.

«Le script est meilleur, c'est plus profond. Je pense que c'est une meilleure histoire, mieux racontée, et que ça répond à beaucoup de questions: ça va être génial», avait-il lancé, conscient du poids de ce jugement de valeur envers l'un des monuments du cinéma de science-fiction.