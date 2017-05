Une façon astucieuse de remplir les sacs de sable

Depuis plusieurs jours, les résidents des zones sinistrées par les inondations au Québec travaillent sans relâche pour protéger leurs maisons, avec l’aide des militaires et des bénévoles.

Pour empêcher l’eau de rentrer dans les maisons ou au moins de la ralentir, on peut empiler des sacs de sable pour former des barrières. Mais si déplacer de lourds sacs de sable est laborieux, les remplir n’est pas non plus facile!

À Saint-André-d'Argenteuil, les résidents ont pourtant trouvé un moyen astucieux de verser le sable dans leurs sacs.

C’est Jean-François Lisée, chef de l'opposition officielle et député de Rosemont, qui a dévoilé l’astuce sur son compte Twitter. Et c’est tout simple !

Je suis impressionné de l'inventivité des bénévoles en ces temps difficiles. On lâche pas! #PolQc #Inondations pic.twitter.com/7WifBqCFvi — Jean-François Lisée (@JFLisee) 8 mai 2017

Il suffit de prendre des cônes - ces fameux cônes oranges qui tannent les gens d’habitude, et de couper le bout pointu, avant de les installer sur une échelle couchée horizontalement. On obtient alors des entonnoirs parfaits pour remplir les sacs.

«Ça, c’est l’inventivité québécoise en période de crise», a souligné Jean-François Lisée.

Sur Facebook aussi, une photo de cette astuce circule.