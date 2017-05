Une université confirme l'arrestation d'un Américain

Une université nord-coréenne a confirmé lundi l'arrestation d'un intervenant américain, interpellation qui porte à quatre le nombre d'Américains détenus en Corée du Nord dans un contexte de fortes tensions dues aux ambitions nucléaires nord-coréenne.

Kim Hak Song a été arrêté samedi en raison «d'actes hostiles», avait annoncé dimanche l'agence officielle nord-coréenne, ajoutant qu'il travaillait pour l'Université des Sciences et de la Technologie de Pyongyang (USTP).

L'université USTP, fondée par des évangélistes chrétiens étrangers, a ouvert ses portes en 2010 et compte un certain nombre d'enseignants américains. Ses élèves sont généralement les enfants de l'élite.

L'USTP a confirmé cette arrestation, précisant que M. Kim avait été interpellé alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays où il a séjourné plusieurs semaines.

«Pendant sa visite, M. Kim se trouvait à l'USTP pour mener des travaux de développement agricole sur la ferme expérimentale de l'USTP», a dit l'établissement dans un communiqué. Son arrestation «n'a aucun lien avec son travail avec l'USTP», ajoute le texte, sans en préciser le motif.

Voici deux semaines, la Corée du Nord avait arrêté un autre enseignant américain, Tony Kim, professeur de comptabilité qui travaillait également à l'USTP.

Ces deux arrestations successives surviennent à un moment de fortes tensions entre Pyongyang et Washington dues aux programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Depuis début 2016, le Nord a mené deux essais nucléaires et de multiples tests de missiles dans sa quête pour développer un engin qui serait capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain.

Washington a déclaré que l'option militaire était sur la table, mais depuis, le président Donald Trump a adouci le ton, déclarant qu'il serait «honoré» de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un.

Deux autres Américains sont détenus en Corée du Nord: Otto Warmbier, un étudiant condamné l'an dernier à 15 ans de travaux forcés pour avoir volé du matériel de propagande, et Kim Dong-Chul, un pasteur américano-coréen, emprisonné pour espionnage.

La Corée du Nord a libéré par le passé des détenus américains après des visites de personnalités, comme par exemple l'ancien président Bill Clinton.