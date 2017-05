Voiture emportée: reprise des recherches pour retrouver deux occupants

Les autorités doivent relancer, lundi matin, les recherches pour retrouver un homme dans la trentaine et un enfant de deux ans qui se trouvaient dans une voiture emportée par les flots dimanche soir.

La voiture, dans laquelle prenaient place trois personnes, est tombée dans la rivière Sainte-Anne à Sainte-Anne-des-Monts vers 18 h.

Une femme a été en mesure de quitter le véhicule et a pu confirmer la disparition des deux autres personnes. Elle a été transportée à l’hôpital, où l’on ne craignait pas pour sa vie.

Des hélicoptères de l’armée et de la Sûreté du Québec, des bateaux des pompiers et des garde-côtes et des VTT ont été déployés pour mener des recherches, mais la voiture n’a pu être retrouvée, a précisé Christine Coulombe, porte-parole pour la Sûreté du Québec, lundi.

L’accident se serait produit en raison d’une perte de contrôle due à l’eau qui recouvrait la chaussée.

Sainte-Anne-des-Monts est située entre Matane et Gaspé.