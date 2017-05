Canadian Malartic réagit à l’autorisation du recours collectif intenté contre elle

Même si elle pourrait être contrainte de payer des dommages exemplaires de 20 millions $, la mine Canadian Malartic se dit satisfaite que l’autorisation du recours collectif intenté contre elle vendredi reconnaisse le droit des citoyens de s’entendre avec elle.

La semaine dernière, le juge Robert Dufresne de la Cour supérieure a autorisé le recours lancé par le porte-parole du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic, Louis Trottier, qui pourrait avoisiner les 40 millions $.

Ce recours collectif permettrait notamment de donner 9000 $ par année, par personne, aux gens lésés par les activités de la mine depuis le 1er août 2013.

Trois en trois

«C’est la troisième fois que les tribunaux rejettent l’argument de la partie adverse qui veut remettre en cause les quittances que nous avons conclues avec des citoyens», a affirmé Mélissa Desrochers, porte-parole de la minière, satisfaite de cette reconnaissance.

Mme Desrochers rappelle que le jugement spécifie que «1088 personnes, soit 83 % des membres du groupe visé, se sont contractuellement engagées à s’exclure comme membres de l’action collective pour toute réclamation couverte par la quittance».

Elle ajoute aussi que les résidents du quartier touché qui le désirent peuvent toujours recevoir jusqu’à 10 000 $ de la compagnie pour payer leurs frais de déménagements.

Distinguer le passé du présent

La minière insiste pour faire une distinction entre la situation passée et la situation actuelle. Selon Mélissa Desrochers, Canadian Malartic est désormais l’une des organisations les plus performantes sur le plan environnemental au pays.

Elle soutient que l’entreprise a fait de nombreux efforts, au fil du temps, pour dialoguer avec la communauté, notamment grâce à l’élaboration d’un guide destiné à favoriser la cohabitation.

L’entreprise aurifère ne manque pas non plus de mentionner que l’autorisation d’action collective n’est que le début d’un processus et n’entraîne donc aucune condamnation.