CGI obtient un contrat de 59 M$ à Los Angeles

L’entreprise CGI a décroché un contrat d’une valeur de 43 millions $ US (58,9 millions $ CAN) sur 10 ans avec la Ville de Los Angeles pour fournir des services informatiques d’hébergement en nuage.

Le contrat prévoit également un volet pour déléguer la gestion des outils numériques «afin de soutenir ses systèmes de comptabilité, d'établissement de budget et de production de rapports financiers», a expliqué l’entreprise.

CGI offrait déjà des services de maintenance et de soutien informatiques des systèmes de gestion intégrés de la ville.

Les services infonuagiques de CGI permettent «de réduire le coût total de propriété en éliminant les besoins de se procurer du matériel et des logiciels coûteux et d'en assurer la maintenance», a mentionné la compagnie.

Se tourner vers CGI allait de soi pour Los Angeles. «Nous avons besoin d'un partenaire qui connaît nos activités et nous propose des solutions efficaces et novatrices. CGI s'est avérée un partenaire de confiance et nous continuons d'avoir recours à la technologie pour améliorer la vie des résidents, des entreprises et des visiteurs de la Ville de Los Angeles», a affirmé Ted Ross, chef de la direction informatique de Los Angeles.