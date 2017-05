Des carcasses d’animaux partout sur la propriété

C’est en visitant une propriété à vendre à Saint-Chrysostome en Montérégie qu’une femme a fait d’horribles découvertes. Des carcasses d’animaux jonchaient un bâtiment adjacent à la maison ainsi que le terrain du rang Notre-Dame. La citoyenne a joint le Groupe intervention protection animaux de compagnie Québec (GIPAC-Q) afin de dénoncer la situation.

«Sur le coup, on a douté de la véracité des photos. On a envoyé une intervenante sur place et il y avait effectivement des carcasses de chats, de chiens, de lapins, de veaux, de poulains et de moutons. On se demande comment les animaux ont pu vivre dans ces endroits», expose Carole du GIPAC-Q en entrevue à TVA Nouvelles. Cette dernière préfère que l’on taise son nom de famille par peur des représailles.

La propriétaire de la résidence en vente au coût de 124 900 dollars et qui demande des réparations majeures selon les informations du descriptif de la propriété est partie vivre en Ontario.

































«Elle vivait là avec ses parents âgés et un homme qui s’occupait du bâtiment du fond qui était cadenassé. La femme n’a jamais eu accès à cette partie-là. Elle a appris en même temps que nous qu’il y avait autant de carcasses chez elle», ajoute l’intervenante du GIPAC-Q.

«On se demande si les animaux ont été abandonnés vivants quand la dame a quitté ou s’ils étaient déjà morts? Est-ce de la cruauté? Sont-ils morts de faim?», se questionne Carole.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a ouvert un dossier selon elle. Et «nous sommes en contact avec un inspecteur de la ville», soutient Carole.