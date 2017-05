Des groupes d’entraide pour épauler les sinistrés sur Facebook

Dans le but de prêter main-forte aux sinistrés de l’Outaouais touchés par les inondations, des usagers de Facebook ont décidé de mettre sur pied des pages et des groupes d’entraide.

Des dizaines d’internautes au grand cœur ont adhéré à ces communautés pour répondre aux demandes d’aide des citoyens.

Que ce soit pour de la main-d’œuvre, des sacs de sable, des pompes ou même de la nourriture, de nombreux bénévoles offrent leurs services.

Sara Harb, qui a créé la page «Dispatch Nourriture/Sable Inondations Outaouais 2017», dit avoir lancé cette initiative pour mieux coordonner les efforts sur le terrain.

«Je suivais un autre groupe et plus ça allait, plus je voyais le monde partir avec des sandwichs et tourner en rond parce qu’ils ne trouvaient pas d’endroit où les donner», a-t-elle raconté en entrevue à TVANouvelles.ca .

Avec l’aide d’une administratrice, elle invite d’abord de bons Samaritains à se rendre sur le terrain pour repérer les endroits où il y a des besoins. Par la suite, ces endroits sont répertoriés et mis en ligne pour mieux aiguiller les autres bénévoles.

Sa page, créée lundi soir, a réuni plus de 445 personnes en environ 24 heures.

D’autres communautés sont également actives, dont la page «Aide aux sinistrés des inondations à Gatineau mai 2017», qui compte plus de 7400 membres, et la page «Aylmer – Aide aux sinistrés», qui est suivie par plus de 1450 personnes.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.