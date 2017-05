Des héros à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Un homme de Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui se trouve actuellement en vacances peut remercier ses enfants qui ont joué les héros pour empêcher l'eau de se rendre à sa résidence. Tout le travail qu'ils ont abattu a eu des répercussions sur des dizaines de personnes.

Malgré l'importante montée du lac des Deux-Montagnes, ils avaient fait une promesse et ont réussi pratiquement l'impossible, et ce, grâce à toute une installation et beaucoup de soutien.

Ce sont pas moins de 180 blocs de béton qui ont été amenés avec une grue. Le propriétaire de la résidence a fait carrière dans l'isolation à l'uréthane et ses enfants ont utilisé cette expertise pour sceller les blocs entre eux.

De plus, des pompes industrielles ont également permis de repousser l'eau qui pendant la fin de semaine atteignait deux ou trois pieds. C'est à ce moment que de nombreux bénévoles sont arrivés à la rescousse.

Tout ce travail a permis non seulement de sauver la résidence, mais plus encore, de sauver tout le quartier. Des dizaines de résidences ont ainsi été épargnées.

Le niveau du lac devrait, selon les derniers bilans fournis, baisser de cinq centimètres par jour. Une situation encourageante pour les riverains.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.