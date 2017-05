Des passagers frustrés en viennent aux coups

L’annulation de neuf vols de la compagnie aérienne à rabais Spirit Airlines, lundi soir, à l’Aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood, en Floride, a provoqué une échauffourée, des passagers frustrés en venant aux coups.

Trois personnes ont été arrêtées, a rapporté le «Miami Herald».

Elles seront accusées de conduite désordonnée, d’incitation à une émeute et d’avoir résisté avec violence à leur arrestation.

Des images captées par des téléphones cellulaires montrent des dizaines de passagers qui sont massés devant le comptoir d’enregistrement de Spirit Airlines après l’annulation de plusieurs vols qui ont laissé des centaines de passagers dans l’incertitude ou carrément bloquées.

Certaines personnes, comme le montrent les vidéos, s’en prennent aux agents dépêchés sur place, lesquels n’ont d’autre choix que de les repousser, puis de les arrêter, afin de contenir les débordements.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de Desmond Waul, 22 ans, de New York, qui invectivait les employés de Spirit Airlines. Le jeune homme les menaçait, en plus de les inviter à quitter leur comptoir et à venir se battre avec lui. Il a été menotté après une «lutte physique» selon le rapport de police consulté par le «Miami Herald». Janice Waul, 24 ans, et Devante Garrett, 22 ans, également de New York, ont aussi été appréhendés.

En raison de l’agitation de ces trois personnes, la police a craint un moment qu’une émeute se déclenche dans l’aérogare.

En raison d’un conflit de travail avec ses pilotes, Spirit Airlines a annulé quelque 300 vols aux États-Unis, selon le «Miami Herald». Le quotidien soutient que près de 20 000 personnes auraient ainsi été forcées de se trouver un autre vol, la compagnie aérienne accusant les pilotes d’être responsables de cette situation dans le cadre de la négociation d’un nouveau contrat de travail de deux ans.

«Ceci est le résultat d'une activité de travail illégale par certains pilotes de Spirit qui ont voulu perturber les opérations de Spirit auprès de nos clients, en annulant de multiples vols», a écrit Spirit Airlines dans une déclaration rapportée par le «Miami Herald». La compagnie a indiqué qu’elle a porté plainte devant un tribunal fédéral pour «protéger ses clients en vue de vols à venir».

Spirit Airlines aurait jusqu’ici perdu 8,5 millions $ en revenus.