Don de plus de 12 millions $ au Musée des beaux-arts du Canada

Grâce à l’homme d’affaires et collectionneur d’art Bob Rennie, le Musée des beaux-arts du Canada possède désormais 197 œuvres contemporaines de plus.

Évalué à plus de 12 millions $, le don comprenant tableaux, sculptures et œuvres en techniques mixtes a été fait à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Il s’agit d’un des plus importants élans de générosité portés à l’endroit de l’établissement d’art situé à Ottawa.

Des créations de la Colombienne Doris Salcedo et d'artistes vancouvérois – dont Brian Jungen, Damian Moppett, Rodney Graham, Ian Wallace et Geoffrey Farmer – pourront donc être admirées par les nombreux visiteurs.

Le directeur général du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer, s’est réjoui du geste posé par Bob Rennie. «Cette acquisition accroît les possibilités d’expositions et de prêts du Musée, dont le mandat est de préserver et de faire connaître les réalisations artistiques les plus exceptionnelles de notre pays», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

Afin de souligner ce don, une salle d’exposition d’art contemporain du musée située au niveau supérieur sera nommée Galerie RENNIE.