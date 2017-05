Élan de générosité pour venir en aide aux sinistrés

Plusieurs entreprises et organismes du pays ont répondu à l’appel de la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés des inondations. Des dons totalisant des centaines de milliers de dollars ont été amassés mardi.

Voyez dans la vidéo ci-dessus un extrait du point de presse du premier ministre Philippe Couillard.

Notamment, le Mouvement Desjardins a remis un don de 100 000 $, en plus de permettre aux visiteurs de son site web de donner de l'argent via son service AccèsD en ligne et par téléphone.

La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a aussi annoncé un don de 100 000 $ pour venir en aide aux personnes touchées au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique.

Promutuel Assurance a remis un montant de 50 000 $ à son fonds dédié aux inondations printanières au Québec. La Financière Sun Life a remis 25 000 $ pour aider au déploiement de mesures d’urgence et aider les Canadiens touchés par ces inondations.

La coopérative Agropur, chef de file de l’industrie laitière, a offert 25 000 $ au fonds «secours pour les inondations printanières».

Un don de 25 000 $ est également venu de la part de Transat.

Le Barreau du Québec a fait preuve de générosité en offrant gratuitement une trousse d’information juridique en lien avec les inondations.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) s’est aussi engagé à donner à manger aux sinistrés.

La Croix-Rouge invite toute la population à donner pour venir en aide aux collectivités touchées par les inondations. Elle a créé en ce sens un fonds d’aide dédié aux inondations printanières au Québec.

Mardi, les gouvernements fédéral (un million $) et provincial (100 000 $), de même que les villes de Montréal (250 000 $) et de Laval (50 000 $) ont annoncé des contributions au fonds de la Croix-Rouge.