Embarquement à toutes les portes des autobus articulés dès cet été

Il sera possible, dès cet été, d’embarquer par toutes les portes des autobus articulés lorsque ceux-ci s’arrêteront à une station de métro.

À la suite du succès d'un projet-pilote mené sur trois lignes d'autobus, la Société de transport de Montréal (STM) permettra l’embarquement par les portes arrière dans les autobus articulés de 13 lignes sélectionnées, et ce, à compter du 19 juin.

«C’est principalement au niveau du temps d’attente pour monter dans l'autobus et de la fluidité que les clients ont perçu une amélioration», a expliqué mardi Amélie Régis, porte-parole de la STM, en soulignant que le service est apprécié. En effet, selon la STM, 88% des usagers approuvent la démarche et 77% sont satisfaits des résultats du projet-pilote.

Ce nouveau système d’embarquement sera effectif sous certaines conditions. Il sera disponible uniquement aux arrêts situés aux stations de métro, pour les trajets se déroulant entre 5h et 19h. Sauf pour les lignes 139 et 439, pour lesquelles l’embarquement à toutes les portes continuera d’être possible à tous les arrêts lorsque l’achalandage est suffisant.

Comme il s’agira de paiement par honneur, seuls les usagers détenteurs de titres hebdomadaires, mensuels, annuels et de quatre mois pourront embarquer par n’importe quelle porte. Les titres achetés au nombre de passages devront être validés à l’avant du véhicule. La présence d’inspecteurs pour des contrôles aléatoires de titres permettra un certain contrôle et la STM prévoit sensibiliser la clientèle à ce sujet.

D’ici 2020, la STM prévoit étendre ce concept à tous les arrêts des 13 lignes où circulent des autobus articulés. L’embarquement à toutes les portes n’est pas prévu pour l’instant dans les bus réguliers. «Le gain de temps ne serait pas optimal», a souligné Mme Régis.

Lignes d'autobus où sera disponible l’embarquement à toutes les portes aux stations de métro

45 – Papineau (stations Papineau et Fabre)

67 – Saint-Michel (stations Joliette et Saint-Michel)

69 – Gouin (station Henri-Bourassa)

80 – Avenue du Parc (stations Place-des-Arts et Parc)

121 – Sauvé/Côte-Vertu (stations Sauvé et Côte-Vertu)

139 – Pie-IX (station Pie-IX)

165 – Côte-des-Neiges (stations Guy-Concordia et Côte-des-Neiges)

193 – Jarry (station Jarry)

197 – Rosemont (stations Langelier et Rosemont)

435 – Express du Parc/Côte-des-Neiges (stations Guy-Concordia, Côte-des-Neiges et Parc)

439 – Express Pie-IX (station Pie-IX)

467 – Express Saint-Michel (stations Joliette et Saint-Michel)

470 – Express Pierrefonds (station Côte-Vertu)