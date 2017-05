«Humanitudes»: la rue comme une scène

S’extirper de l’itinérance et atterrir sur la scène de la Cinquième Salle de la Place des Arts relève de l’inattendu. C’est pourtant le défi que des participants impliqués au sein de l’organisme Le sac à dos relèveront avec l’opéra «Humanitudes», présenté le 15 mai.

Stéphane St-Louis cache son visage sous sa casquette, en laissant échapper un rire gêné. C’est que ses amis se sont payé sa tête lorsqu’ils ont appris le rôle qu’il allait interpréter dans le cadre d’«Humanitudes»: un policier du Service de police de la Ville de Montréal.

«Moi, j’ai fait toutes les manifs, je me suis fait poivrer, mettre le "shield" dans le corps... Disons que c’est vraiment un contre rôle», a lancé celui qui est impliqué au sein de Sac à dos depuis maintenant trois ans.

L’organisme supporte la réinsertion sociale et économique de gens en situation d’itinérance ou de ceux qui risquent de l’être. C’était le cas de Stéphane, qui a vécu une lourde anxiété et une forte incertitude à son arrivée à Montréal, après trois mois passés sans emploi et une éviction de son logement sur le Plateau.

Assis à ses côtés, Michel Arsenault fait aussi partie des rescapés du Sac à dos. Celui qui était intervenant en toxicomanie a dérapé après la fermeture du centre où il œuvrait dans Saint-Henri, et a vécu plusieurs épisodes d’itinérance étalés sur une dizaine d’années.

«Pour moi, ce projet-là, ça a fait wow! J’ai toujours aimé l’opéra, mais je n’ai jamais pu y aller. Quand tu es dans la salle, le buzz a l’air fort. Ça doit être la drogue des gens plus "straight"», a laissé tomber Michel, provoquant l’hilarité générale.

Humains sur scène

Le projet «Humanitudes» relève d’un éclair de génie: celui de créer un pont entre des personnes marginalisées et l’opéra. Les participants sont allés au théâtre, ont découvert les rouages de la scénographie et ont participé à la création du livret, de la musique et du jeu. Des caméras jetables ont également permis à des gens comme Michel de capturer leur quotidien, imbriqué désormais dans le décor du spectacle.

«Ça va vraiment me donner des outils pour créer quelque chose, pour arriver à me réaliser», a indiqué Stéphane St-Louis, qui a appris la caméra sur le tas et qui rêve de travailler un jour pour un grand média, tout en s’étant fait la main chez CUTV et 99Media.

L’opéra «Humanitudes» sera présenté le 15 mai à la Cinquième Salle de la Place des Arts, précédé d’une prestation de sa porte-parole, Marie-Josée Lord.