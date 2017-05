Ismaël Habib voulait se rendre intéressant, dit la défense

Un Gatinois accusé d’avoir tenté de rejoindre le groupe État Islamique en Syrie voulait seulement se rendre intéressant lorsqu’il a fait des aveux à des agents doubles, a plaidé son avocat ce mardi.

«C’est possible qu’Ismaël Habib a dit qu’il voulait aller en Syrie, mais il ne faut pas sauter trop vite aux conclusions ; son intention était de rejoindre sa femme et son enfant», a plaidé Me Charles Montpetit, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Par le biais de son avocat, l’accusé de 29 ans a tenté de convaincre la justice qu’il devrait être acquitté, malgré des aveux à des policiers qui s’étaient fait passer pour des bandits. Comme Habib ne pouvait pas obtenir de passeport, les agents doubles lui avaient fait croire qu’ils pourraient le faire quitter illégalement le Canada, par conteneur.

Lors d’une rencontre, Habib avait dit vouloir faire le djihad, «mourir pour Dieu», et ainsi obtenir 72 vierges en devenant un martyre.

«Le but, c’est de vivre dans un état islamique, avait-il dit à l’agent double. Chaque jour que j’attends, le risque est plus grand. Ils [les policiers] peuvent m’arrêter quand ils veulent.»

Aveux «dirigés»

Il faut toutefois être prudent avec ces aveux, a plaidé Me Montpetit au juge Serge Delisle.

«Ce sont des aveux dirigés, [Habib] a dit ce que l’agent double voulait entendre, a affirmé l’avocat. Quand on met tout en perspective, est-on convaincu qu’il voulait combattre avec l’ÉI, ou bien qu’il donnait des réponses complaisantes pour faire plaisir?»

Lors du procès, Habib avait reconnu avoir voulu quitter illégalement le pays, mais pas pour commettre des actes terroristes.

En fait, avait-il dit, Habib voulait aller chercher sa femme et ses enfants en Turquie, car il craignait pour leur sécurité à cause d’un beau-frère menaçant. C’est un de ses proches -qui s’est avéré être lui aussi payé par la Gendarmerie Royale du Canada- qui l’a mis en contact avec les agents doubles.

Il est à noter que pendant qu’il effectuait ses démarches pour «retrouver sa femme», l’accusé en avait trouvé une autre à Gatineau, via internet. Ce couple n’avait toutefois pas fonctionné.