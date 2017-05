La chaleur s’en vient, mais pas avant la fin mai

Le Québec se souviendra longtemps du printemps 2017 au chapitre de la météo, le tout, sur fond de crue des eaux historique.

De la pluie, de la neige, du froid, on y a goûté presque partout. Même que la nuit dernière, dans la métropole, le mercure est descendu à 0,7, tout près du record établi en 1947 avec 0 degré.

Le mot d’ordre: patience, les températures plus douces ne sont pas encore à nos portes: «L’air chaud va s’avancer sur le Québec, mais plus tard, il faudra être très patient, car ça va arriver vers la fin du mois de mai, avance le météorologue Gilles Brien. Les canicules, les 25-30 degrés, il faudra oublier ça au moins pour les deux prochaines semaines.»

«C’est un dôme d’air froid qui couvre tout le Québec depuis quelques jours et qui va évoluer très lentement, explique M. Brien, en entrevue à 100 pour cent nouvelles, à LCN. On gagne environ 1 degré par jour, donc, d’ici vendredi, on devrait toucher près de 15. Heureusement, à part quelques averses dispersées, on n’attend pas une quantité de pluie importante», précise-t-il.

Par contre, la météo sera passablement plus agitée dans l’est de la province. De tard cette nuit jusqu’à demain matin, «une dépression s’avance sur l’estuaire du Saint-Laurent et provoquera des vagues et peut-être des déferlements côtiers». Les secteurs de Québec, Lévis, Bellechasse et l’île d’Orléans seront dans la mire de cette onde de tempête, mentionne M. Brien.

Pour les régions plus à l’est, en Gaspésie et sur la Côte-Nord, ce sera carrément une «tempête de pluie» avec des précipitations de 20 à 30 mm prévus, dit-il.

«Je suis la météo depuis 37 ans et j’ai rarement vu un printemps aussi... intense! J’ai vu le verglas, le déluge du Saguenay, le 14 juillet 1987 à Montréal qui avait reçu 102 mm de pluie en seulement une heure. Un automobiliste s’était noyé dans sa voiture sur un échangeur de (l’autoroute) métropolitaine. C’est phénoménal», insiste le météorologue.

Avec toute cette eau tombée ces dernières semaines, on risque de le payer cher, prévient Gilles Brien. Attention à nos fruits et légumes, met-il en garde, les cultivateurs qui veulent planter ont des problèmes de semis, «la terre est très mouillée, jusqu’à presque 1 mètre». Il recommande de patienter un peu avant de planter les potagers, le risque de gel étant encore en vigueur ces jours-ci dans plusieurs régions, incluant celle de Montréal.

Résultat des changements climatiques, Gilles Brien souligne qu’on observe une tendance au réchauffement dans les saisons, mais aussi dans l’accumulation de pluie. La chaleur sera donc au rendez-vous cet été, même si elle tarde un peu à se manifester.