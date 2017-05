La police recherche un homme disparu depuis vendredi

Le Service de police de Laval a réclamé l’aide du public pour repérer Stylianos Rounis, un homme de 43 ans porté disparu depuis vendredi dernier.

M. Rounis a quitté son domicile du secteur Chomedy le 5 mai dernier et n’a plus été revu. Ses proches craignent pour sa sécurité puisqu’il doit prendre des médicaments qu’il n’a pas en sa possession.

L’homme, qui s’exprime en français, anglais et grec, mesure 1,78 m (5’ 10’’), pèse 120 kg (265 livres) et a les cheveux châtains et les yeux bleus.

Il pourrait se déplacer à bord d’une voiture noire de marque Honda Civic 2015 immatriculée H52 HRN.

Quiconque possède des informations permettant de retrouver M. Rounis peut contacter la police au 450 662-INFO (4636) ou via le 911.