La route 138 partiellement rouverte à la circulation

Fermé à la suite d’un glissement de terrain survenu dimanche, le tronçon de la route 138, à Donnacona près de Québec, est partiellement rouvert à la circulation.

Ainsi, une voie sur deux est ouverte, en alternance dans chacune des directions de cette portion de la route 138, comprise entre les rues Pépins et Noreau, et ce depuis vendredi. Toutefois, les poids lourds ne peuvent y circuler, selon le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis.

«On est vraiment en configuration temporaire. Il va falloir s’attaquer au problème de glissement de sol», a-t-il dit.

Or, les quantités importantes de pluie reçues dans les derniers jours et les dernières semaines ne facilitent pas le travail des équipes dépêchées sur le terrain.

«C’est certain que c’est quelque chose qu’on doit surveiller», avoue M. Paradis. «Je ne pense pas qu’il y a de craintes particulières à avoir. De toute façon, si on avait peur que la situation dégénère, on poserait les gestes requis.»

À cet effet, l’endroit où est survenu l’affaissement, dimanche, a été isolé par une ceinture de béton surmontée de clôtures de métal. Ce jour-là, un sexagénaire qui se promenait dans le parc des Berges, à Donnacona, avait vu le sol se dérober sous ses pieds avant d’être emporté par le glissement de terrain. Il avait toutefois subi des blessures mineures aux jambes.

Selon M. Paradis, il est impossible de déterminer à quel moment ce tronçon de la route sera totalement praticable.