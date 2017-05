La situation se détériore à Shawinigan

L’inondation qui s’était résorbée dans les derniers jours à Shawinigan a repris de plus belle, tôt mardi.

L’eau qui recouvrait l’avenue Beau-Rivage, dans le secteur de Grand-Mère, s’était complètement retirée durant la fin de semaine.

Mais ce mardi retour à la case départ. En quelques heures dans la nuit, le niveau de la rivière Saint-Maurice a rapidement remonté.

Le cours d’eau ne laisse aucun répit aux riverains et certains sont à bout de souffle.

«Ça fait plus de neuf jours que ces gens-là sont sur un pied d’alerte et qu’ils surveillent le niveau qui monte et descend témoigne le maire de Shawinigan, Michel Angers. Dans un contexte comme celui-là, malgré la résilience des citoyens, malgré leur bonne volonté, la fatigue commence à se faire sentir. J’ose espérer que ça va se terminer bientôt et que c’est la dernière vague de crue des eaux.»

Sur l’avenue Beau-Rivage, le poste de commandement du service de sécurit incendie a été déployé à nouveau.

Certains citoyens se sont demandé pourquoi l’armée n’avait pas été déployée à Shawinigan. Le maire a expliqué à TVA Nouvelles que les digues semblent tenir pour le moment et qu’on ne pense pas demander leur aide, sauf si la situation se dégrade.