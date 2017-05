Perte au premier trimestre pour le Groupe TVA

Le Groupe TVA a enregistré une perte un peu plus prononcée à son premier trimestre de 2017 que l’année précédente pour la même période.

Le Groupe TVA a annoncé mardi une perte nette de 8 millions $ (19 cents par action) pour les trois premiers mois de l’année jusqu’au 31 mars, comparativement à un déficit de 7,4 millions $ (17 cents par action) il y a un an.

C’est le recul des bénéfices du secteur des magazines (-1,675 million par rapport à 2016) et des pertes dans les services cinématographiques et audiovisuels des studios MELS (écart défavorable de 3,757 millions $ comparativement à 2016) qui ont plombé les résultats du Groupe TVA au premier trimestre. Les moins bons résultats pour MELS cette année s’expliquent essentiellement par un niveau d’activité exceptionnel au premier trimestre de 2016.

Le secteur de la télévision a cependant gagné du terrain.

«Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour notre premier trimestre de l'exercice financier notamment pour le secteur télédiffusion et production, lequel a connu pour un second trimestre consécutif une croissance de ses revenus publicitaires, dont la chaîne TVA Sports (15,9 %), les autres chaînes spécialisées (8,3 %) et le Réseau TVA (3,3 %) comparativement au trimestre correspondant de 2016», a mentionné Julie Tremblay, présidente et chef de la direction du Groupe TVA.

«Les parts de marché totales de Groupe TVA ont connu une croissance de 0,3 part atteignant 36,0 parts pour le premier trimestre de 2017 comparativement à 35,7 parts pour la même période de 2016. La chaîne LCN a réalisé un gain de 1,0 part atteignant 4,2 parts comparativement à 2,9 parts pour son principal concurrent RDI. Notre stratégie de reporter la diffusion de certaines émissions de quelques semaines en 2017 afin de permettre à nos annonceurs de bénéficier d'un plus grand inventaire publicitaire a porté fruit et a contribué à la croissance de nos revenus publicitaires au premier trimestre», a-t-elle ajouté.

Mme Tremblay a souligné que la participation des Canadiens de Montréal et de quatre autres équipes canadiennes aux séries éliminatoires sera favorable à TVA Sports.