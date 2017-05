Le débit de la rivière Saint-Maurice se stabilise

Bonne nouvelle du côté de la rivière Saint-Maurice, en Mauricie: le débit tendait mardi, au dernier bilan, à se stabiliser, sinon à diminuer.

Hydro-Québec a indiqué avoir observé depuis lundi une réduction de l'apport de certains affluents. «Ce qu'on voit à court terme depuis 18 h [lundi], le débit a baissé de 250 mètres cubes. Donc on voit que c'est en train de partir et la vitesse de descente va s'accélérer. On a été chanceux parce qu'il a fait froid dans le Nord. Ça a gelé. Ça a ralenti les apports de neige encore au sol», a expliqué Jacques Chauvette, directeur d'Hydro-Québec Mauricie.

Par nécessité et parce que l'évolution de la situation le permet, Hydro-Québec a lancé une opération de délestage du réservoir Manouane, en Haute-Mauricie. L'eau libérée atteindra la rivière Saint-Maurice jeudi. On parle d'un apport additionnel de plusieurs centaines de mètres cubes, dont l'effet devrait par contre être nul. L'arrivée de ces nouveaux volumes correspondra à partir de jeudi avec la fin de l'effet des fortes pluies qu'on a connues.

La principale mesure de rétention, la fermeture complète du réservoir Gouin à la tête de la rivière, est maintenue. L'eau y monte à raison d'un pied par jour. Il reste encore une marge de manoeuvre d'environ cinq pieds avant que le réservoir ne soit rempli.

Hydro-Québec maintient sa prévision que l'ouvrage n'aura pas à être ouvert avant encore deux semaines.

La Sécurité civile de la Mauricie a elle aussi confirmé mardi que les choses s'améliorent sur la rivière Saint-Maurice. L'organisme a d'ailleurs commencé à préparer le plan de rétablissement.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.