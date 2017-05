Le sénateur Don Meredith démissionne

Le sénateur Don Meredith, qui a entretenu une relation inappropriée avec une mineure, a annoncé mardi dans une lettre qu’il quitte son poste.

«Après avoir consulté ma famille et ma communauté dans les dernières semaines, j’ai décidé de passer à autre chose dans ma vie avec l’appui entier de ma conjointe et de mes enfants», a-t-il écrit dans une missive adressée au Sénat, rapporte le Globe and Mail.

La semaine dernière, le comité d’éthique de la Chambre haute a recommandé le renvoi de M. Meredith pour avoir entretenu une relation inappropriée avec une adolescente.

S’il n’avait pas choisi de démissionner, Don Meredith aurait pu devenir le tout premier sénateur de l’histoire canadienne à être renvoyé du Sénat.