Les lignes Vaudreuil-Hudson et Deux-Montagnes gratuites jusqu'au 14 mai

Les trains de banlieue des lignes Vaudreuil-Hudson et Deux-Montagnes seront gratuits jusqu'à dimanche malgré la réouverture du pont Galipeault reliant l'île de Montréal et L'Île-Perrot.

L’Agence métropolitaine de transport (AMT) maintient ainsi sa décision d’offrir des moyens alternatifs à la circulation automobile.

«Il y a quand même des impacts pour les clients, on veut laisser aux gens la possibilité de s’adapter et de circuler plus librement», a expliqué Fanie Clément St-Pierre, porte-parole de l’AMT.

Le train supplémentaire de la ligne Vaudreuil-Hudson de 8 h 45 sera également toujours actif mercredi, mais à partir de l'après-midi l’AMT installera une voiture de plus pour chaque départ.

«Cette mesure sera plus efficace pour nous et notre clientèle», a précisé Mme Clément St-Pierre, en soulignant que dès mercredi soir les trains auront une voiture de plus.

Comme il y a encore plusieurs zones inondées bloquant la circulation des autobus, le Conseil intermunicipal de transport de la Presqu’île (CIT La Presqu’île) prolongera également la gratuité de son service d’autobus.

En ce qui a trait à l’autoroute 30, les automobilistes n’avaient pas à payer leur passage d’ici à minuit, mardi soir. Toutefois, comme il s’agissait d’une mesure alternative à la fermeture du pont Galipeault, le péage revenait en place dès mercredi.

Le pont Galipeault de l’autoroute 20, qui relie L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue dans l’ouest de Montréal rouvert a indiqué par communiqué le ministère des Transports (MTQ).

Le pont et l’autoroute 20 à cet endroit étaient fermés depuis dimanche en raison du niveau exceptionnellement haut des eaux.

«La réouverture fait suite à l’inspection de la structure et à l’abaissement du niveau de l’eau dans le secteur», a précisé le MTQ dans son communiqué.