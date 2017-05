Marie-Mai chantera pour lancer Fierté Montréal 2017

Une semaine avant le concert de Nelly Furtado au parc des Faubourgs, Marie-Mai et plusieurs artistes québécois donneront le coup d’envoi de Fierté Canada Montréal 2017.

Le 11 août au même endroit, l’édition spéciale pancanadienne du festival Fierté Montréal s’amorcera avec un spectacle extérieur gratuit, dont l’animation a été confiée à Gregory Charles. Se succéderont notamment Karim Ouellet, Martha Wainwright, Matt Holubowski, Dan Bigras, Patrice Michaud, Mara Tremblay et Damien Robitaille.

Ce rendez-vous sera le premier d’une série de 10 proposés à l’entrée du pont Jacques-Cartier jusqu’au 20 août.

«En tant que seul événement LGBTQ de la programmation officielle des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, on se devait d’offrir un large éventail de spectacles visant à célébrer la diversité sexuelle et la pluralité des genres d’ici et d’ailleurs», a précisé Éric Pineault, président fondateur de Fierté Montréal, dans un communiqué.

En plus de nombreux spectacles – dont celui de la Canadienne Nelly Furtado le 18 août, une célébration des 30 ans de carrière de Mado Lamothe et un hommage à l’Acadie animé par Édith Butler – se tiendra, le 20 août, le traditionnel défilé sur le boulevard René-Lévesque.