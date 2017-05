«On commence une phase de décroissance», dit Couillard

Le gouvernement du Québec a confirmé, mardi matin, que la décrue s’est lentement amorcée dans l’ouest du Québec, particulièrement dans la région du bassin versant de la rivière Outaouais.

«On commence une phase de longue décroissance des niveaux, surtout dans le bassin de l’Outaouais», a confirmé le premier ministre Philippe Couillard lors d’un point de presse, mardi matin.

De son côté, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a mentionné que le débit à la centrale de Carillon, à Saint-André d’Argenteuil sur la rivière des Outaouais, a diminué au cours de la nuit de lundi à mardi.

«Il y a de l’espoir devant nous, s’est réjoui le ministre Coiteux. Il faut que l’on soit patient. Ce n’est pas une situation qui va s’améliorer du jour au lendemain», a-t-il ajouté, en faisant valoir que les inondations prendront plusieurs jours, voire des semaines par endroits pour se résorber totalement.

La situation s’améliorera d’abord dans l’ouest de la province. Le niveau de l’eau devrait toutefois augmenter encore dans les régions plus à l’est, pour se stabiliser à son tour d’ici quelques jours.

Le plus récent bilan des autorités fait état de 2733 résidences touchées par les inondations dans 171 villes, ce qui représente 1940 évacuations et 486 routes touchées. «On ne s’attend pas à une augmentation importante [du nombre de sinistrés] au cours des prochains jours», a précisé le ministre Coiteux.

Tournée

Le premier ministre a profité de la conférence de presse pour revenir sur la tournée des régions affectées par les inondations qu’il a effectuée lundi. «J’ai été en contact avec les personnes sinistrées déjà depuis quelques jours et je ressens l’angoisse des familles, des citoyens», a fait valoir M. Couillard.

Selon lui, les équipes de premiers répondants, de bénévoles et de militaires sur le terrain travaillent d’arrache-pied pour tenter d’aider les sinistrés et de faire face aux éléments. «Tout le monde fait son gros possible. C’est une situation qui est vraiment exceptionnelle», a rappelé le premier ministre.

Il a aussi précisé que des services sociaux commenceront à être déployés pour venir en aide aux sinistrés affectés par la perte de leur demeure.