Pilote beauceron décédé dans un écrasement: beaucoup de questions, peu de réponses

Une semaine après l'accident d'avion qui a coûté la vie à un pilote originaire de Saint-Gédéon-de-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, les questions sont nombreuses et les réponses se font attendre. Une partie de l'enquête menée par les autorités américaines sera dévoilée dans les prochains jours.

Éric Carrier est décédé dans des circonstances nébuleuses. Le 3 mai, seul à bord d'un appareil de type Piper, le Beauceron de 35 ans a décollé de Québec en direction de l’Aéroport de Saint-Hubert, au sud de Montréal. Il ne s'est jamais posé et en aucun moment n'est entré en contact avec la tour de contrôle.

L'avion a volé à une altitude constante, toujours en ligne droite, ce qui laisse croire qu'il était sur le pilote automatique. Il poursuivait sa route sur une distance d'environ 160 km avant de s'écraser et de prendre feu dans un secteur boisé de Colton, une petite municipalité de l'État de New York, aux États-Unis. Le décès du pilote a été constaté sur place.

Le rapport d'enquête préliminaire du National Transportation Safety Board, l'équivalent américain du Bureau de la sécurité des Transports (BST), sera dévoilé d'une journée à l'autre. Mais il faudra attendre les résultats de l'autopsie pour connaître les causes et les circonstances exactes du décès.

Plusieurs hypothèses sont sur la table. Éric Carrier a-t-il subi un malaise? A-t-il été intoxiqué au monoxyde de carbone?

Trop ébranlée pour nous accorder une entrevue, sa conjointe Sindie Gilbert nous a écrit: «Éric était une personne en bonne santé... très prudent, responsable et professionnel. Je l'aimais plus que tout et il me manque».

Après avoir travaillé chez Grondair en Beauce, Éric Carrier a joint l'équipe de Strait Air, à Québec, il y a un peu plus de deux ans. Il était le pilote le plus expérimenté. D'ailleurs, tous les pilotes à qui nous avons parlé, et qui désiraient garder l'anonymat, ont souligné son professionnalisme.

Ses funérailles auront lieu le 5 mai à Saint-Gédéon-de-Beauce.