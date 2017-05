Pyjamas Pekkle: Costco précise les raisons du rappel

Une semaine après la diffusion d’un reportage de TVA Nouvelles concernant le retrait de la vente des pyjamas Pekkle, vendus dans les magasins Costco au Canada, l’entreprise a donné plus de précisions sur ce rappel volontaire, mardi.

Ce retrait de la vente des pyjamas «dangereux» pour bébés, a suscité de nombreuses réactions de parents inquiets sur les réseaux sociaux.

Plusieurs hypothèses sur la nature du rappel ont circulé abondamment.

Dans un message placé sur son site internet, Costco a confirmé que «les grenouillères pour bébés de marque Pekkle, articles numéro 321123 et 741147» font l’objet d’un rappel volontaire.

Toutes les grenouillères Pekkle, qui sont fabriquées par Lemur Group Inc, et achetées entre le 29 avril 2016 et le 14 avril 2017 posent problème.

«Les boutons-pression des grenouillères rappelées peuvent se détacher ou tomber, ce qui présente un risque d’étouffement ou de lacération pour les enfants. Lemur Group Inc. a reçu des rapports concernant ces boutons-pression, l’un de ces rapports indiquant un cas de blessure par lacération subie par un bébé. On n’a rapporté aucun cas d’étouffement», a fait savoir le géant américain sur son site web.

Costco indique par le fait même aux parents qui ont acheté ces items qu’ils peuvent les retourner sans problème.

Vous pouvez les retourner «à un entrepôt Costco, où ils vous seront remboursés intégralement», précise le fabricant.

Lemur Group inc. a part ailleurs présenté ses excuses : «nous regrettons sincèrement tout inconvénient que ce rappel aurait pu occasionner».

Costco avait refusé de préciser à TVA Nouvelles la nature du problème avec ses pyjamas la semaine dernière.

