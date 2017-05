Sinistrés, méfiez-vous des moisissures

Si l’eau s’est infiltrée dans votre domicile en raison des inondations, que votre sous-sol a été touché, vous aurez malheureusement à composer avec les moisissures. La microbiologiste et présidente d’Airmax Environnement, Solange Lévesque, vous explique quoi faire.

Que peuvent faire les sinistrés pour éviter le pire?

La moisissure a besoin d’eau et d’humidité pour se développer. Tous les matériaux poreux comme le gypse et l’isolant, des meubles tels les divans ne devraient jamais toucher à l’eau et tout ce qui a été imbibé devraient être éliminé quand l’eau va se retirer de la maison.

Il faut donc stopper la prolifération des moisissures le plus possible ...

Oui, et enlever tous les matériaux poreux le plus rapidement que l’on peut, ça va donner une chance aux sinistrés.

Les dommages causés par la moisissure sont-ils toujours apparents?

Parfois, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’odeur qu’il n’y a pas de moisissure. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de signe qu’il n’y a pas de moisissure derrière le gypse. Et si une fois que tout est séché, il demeure une odeur d’humidité dans la maison, on peut suspecter qu’il reste de la moisissure.

Que faire?

Tous les matériaux poreux mouillés pendant 24 à 48 heures doivent être remplacés, enlevés. Il peut y avoir des moisissures derrière certains matériaux. Si vous avez des doutes faites de petites ouvertures pour voir derrière le gypse et l’isolant.

Le temps frais aide-t-il en ce moment?

Oui, car les moisissures prolifèrent plus rapidement par temps chaud.

La déshumidification doit-elle se faire rapidement?

Oui et il faut s’assurer que tout est parfaitement sec. Ensuite, il faut faire une bonne inspection des lieux.

On doit donc être patient avec de reconstruire et de réparer la maison?

En effet, il ne faut pas reconstruire trop rapidement, car même si vous avez enlevé les matériaux poreux, le reste doit avoir le temps de sécher. Il faut retirer plus de matériaux que ce qui a trempé dans l’eau soit 2 pieds plus haut que le niveau d’eau au minimum. S’il y a eu de l’eau longtemps au sous-sol, l’humidité a pu se propager aux étages supérieurs et il peut y avoir un début de moisissure.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111