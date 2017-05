Stingray Digital avale Yokee Music

L’entreprise québécoise Stingray Digital a acheté Yokee Music, une compagnie israélienne qui détient trois très populaires applications axées sur la musique.

Avec cette acquisition, Stingray Digital met la main sur Yokee, Yokee Guitar et Yokee Piano, trois applications téléchargées 80 millions de fois et qui se classent dans le top dix des téléchargements musicaux dans 100 pays.

«Stingray et Yokee Music sont des amis et des partenaires de longue date, et cherchent tous deux à connecter les gens par le pouvoir de la musique», a mentionné Eric Boyko, président et chef de la direction de Stingray, par communiqué, mardi.

Plus de quatre millions de personnes ont recours aux services de Yokee Music chaque mois.

«Cette acquisition est parfaitement complémentaire à nos produits et services existants, et nous permettra d'étendre considérablement notre portée dans le marché des applications mobiles destinées au grand public», a ajouté M. Boyko.

Yokee permet aux téléphones intelligents et aux tablettes de se transformer en machine à karaoké, tandis que Yokee Piano et Yokee Guitar sont des outils pour les amateurs de piano et de guitare afin de jouer des classiques avec leur instrument favori.

Fondée en 2013, Yokee Music compte 18 employés dont des musiciens, des ingénieurs et des chefs de produit spécialisés dans le développement d'applications mobiles.