Surveillance active dans le secteur de La Mitis—Matane—Matapédia

Les cours d’eau du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie bien qu’à la baisse pour la grande majorité, sont, pour la plupart, toujours au-dessus de leurs seuils d’inondations et restent sous surveillance active.

À Amqui, dans La Matapédia, on constate un retour graduel à la normale. Sur l’heure du midi, la municipalité a autorisé la circulation sur l'avenue du Parc. Toutefois, la promenade Marcel-Rioux demeure toujours fermée en raison du volume d'eau.

Même si la bibliothèque municipale n'a pas été touchée par l'inondation, elle demeure fermée pour une durée indéterminée étant donné que la promenade n'est pas accessible.

«Les cours d’eau commencent à décroître, ça regarde bien, a indiqué le maire, Gaétan Ruest. Tout est en contrôle. À l’hôtel de ville, les pompes fonctionnent sans arrêt, on en a pour quelques jours. On va se relocaliser probablement à la MRC, mais pour le moment les gens qui veulent nous trouver doivent se présenter au centre récréatif.»

À Matane, le débit de la rivière est à la baisse et la situation, qui était stable depuis lundi matin, s’améliore progressivement. Les équipes poursuivent la surveillance de la rivière et des environs et restent prêtes à agir si la situation venait à changer.

Le parc des Îles est maintenant ouvert. La Ville incite cependant les marcheurs à rester prudents dans ce secteur puisque le débit, quoiqu’en diminution, demeure plus fort que le débit normal.

Dans la Mitis, le dernier bilan indique que 17 personnes ont été évacuées et que 29 maisons ont été inondées.

«Présentement les prévisions sont optimistes. On travaille en étroite collaboration avec Hydro-Québec pour le contrôle des vannes du barrage, Le niveau d’eau a baissé de quelques pouces», a précisé Mario Charrette de la Sécurité incendie et civile de la MRC de la Mitis.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.

