Un juré exclu au procès pour meurtre de Bryan Demers-Thibault

Les délibérations au procès pour meurtre de Bryan Demers-Thibault ont laissé place à des rebondissements inattendus mardi au palais de justice de Québec.

D'abord, le juré numéro 5 a été exclu des délibérations pour son manque d'intérêt et d'impartialité.

Ensuite, les autres jurés, soit neuf hommes et deux femmes, ont demandé à réentendre le témoignage de l'accusé.

Mais la demande la plus inattendue est venue quand les jurés ont supplié la juge afin qu’ils puissent regarder dimanche un match de hockey des séries éliminatoires, le film «Fury» et, surtout, la grande finale de «La Voix» à TVA. Lorsqu'ils sont séquestrés, les jurés n'ont pas accès à la télé, à la radio et à internet.

La juge n'a finalement permis que de regarder le match de hockey puisqu'il n'y a pas de bulletin de nouvelles sur cette chaîne.

Deux verdicts sont possibles alors que les délibérations se poursuivent: acquittement ou coupable de meurtre au premier degré.

Bryan Demers-Thibault est détenu pour un autre meurtre commis à Québec en 2014.