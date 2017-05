Un tueur en série inculpé de neuf meurtres

La police américaine pense avoir arrêté un tueur en série qui a semé la terreur en 2016 dans l'État de l'Arizona, en tirant sur des cibles choisies au hasard, faisant neuf morts au total.

Aaron Saucedo, un homme de 23 ans d'origine hispanique, est visé par 26 chefs d'inculpation annoncés lundi, parmi lesquels meurtres, coups et blessures et tirs sur la voie publique.

Les enquêteurs n'ont pu établir aucun mobile derrière ses crimes présumés. Ils reprochent à Saucedo d'être impliqué dans 12 fusillades dans la région de Phoenix.

«Cette affaire a rongé notre population durant plus d'un an et laisse derrière elle une série de victimes parmi lesquelles des mères, fils, frères, soeurs et des familles qui pleurent leurs disparus bien aimés», a déclaré dans une conférence de presse Jeri Williams, la femme qui dirige la police de Phoenix.

Les enquêteurs ont travaillé jour et nuit avant de pouvoir connecter Aaron Saucedo aux meurtres, grâce à des tuyaux recueillis auprès des habitants.

L'homme est suspecté d'avoir d'abord tué par balle en août 2015 le compagnon de sa mère. L'année d'après, en utilisant au moins une autre arme, ce chauffeur de bus intérimaire a commencé à tirer dans la rue sur des victimes apparemment choisies sans raison. Il est accusé d'avoir tué huit autres personnes qu'il ne connaissait pas.