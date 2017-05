Une découverte de Concordia pourrait diminuer le coût de plusieurs technologies

Un groupe de chercheurs de l’Université Concordia, à Montréal, a trouvé une nouvelle façon de modifier la structure interne de l’oxyde de zinc, ce qui pourrait venir bouleverser les produits qui l’utilisent.

La méthode, récemment mise au point, pourrait réduire considérablement le coût de fabrication de certains appareils de pointe, tels que des capteurs de gaz, des lasers ou encore des piles solaires (piles photovoltaïques), croient les auteurs de l’étude.

Alors que les éléments internes (nanobâtonnets) de la molécule sont naturellement disposés de manière aléatoire, le groupe de chercheurs est parvenu à leur donner une disposition particulière à moindre coût.

D’un diamètre de 100 à 1 000 fois plus petit qu’un cheveu, les nanobâtonnets d’oxyde de zinc peuvent être arrangés selon une organisation précise pour donner à la molécule une vocation particulière, ont expliqué les chercheurs, par communiqué.

«Si nous étions en mesure de donner aux nanobâtonnets une forme particulière et de les placer selon un motif particulier, nous pourrions créer des cristaux photoniques, c’est-à-dire des structures spéciales qui stockent la lumière», a donné comme exemple Pablo Bianucci, physicien et membre de l’équipe de recherche.

L’oxyde de zinc, composé à partir d’atomes d’oxygène et de zinc, a l’avantage d’être peu coûteux et facile à produire. On la retrouve dans de nombreux produits comme des crèmes solaires ou contre l’érythème fessier.

L’étude a été publiée dans le numéro d’avril de la revue scientifique «Materials and Design».