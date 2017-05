42 chefs d’accusation pour des vols commis dans la région

Deux résidents de Québec sont dans de beaux draps à la suite d’une histoire d’introduction par effraction et de vol dans une station-service de Thetford Mines qui a permis d’élucider plusieurs affaires semblables.

Au total, ce sont 42 chefs d’accusation qui pèsent maintenant sur chacun des malfaiteurs.

Alexandre Savard, 22 ans, et Normand Michel Raymond-Lamoureux, 33 ans, avaient été arrêtés en plein vol par les policiers de Thetford Mines, le 2 mai dernier. Six chefs d’accusation avaient initialement été déposés contre eux, principalement pour méfait et pour introduction par effraction et vol.

L’enquête policière lancée après les arrestations a toutefois rapidement permis de relier les deux résidents de Québec à une panoplie d’autres crimes de ce type.

Sur une période allant du 27 mars au 2 mai dernier, Savard et Raymond-Lamoureux auraient cambriolé plusieurs établissements de Québec, de Thetford Mines et de six autres municipalités des MRC de l’Érable, de Lotbinière et de Côte-de-Beaupré.

36 chefs supplémentaires

À la suite de ces allégations, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a fait ajouter 36 chefs d’accusation supplémentaires au dossier lors du retour des accusés devant le tribunal, lundi et mardi.

Chacun fait maintenant face à des accusations de complot, de méfait, de vol de moins de 5000 $, de possession d’outils de cambriolage, d’introduction par effraction et vol, ainsi que de port d’un déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel.

Alexandre Savard a été libéré sous diverses conditions en attendant son retour en cour, qui doit avoir lieu le 18 août 2017. De son côté, Normand Michel Raymond-Lamoureux demeurera détenu jusqu’au 12 juin prochain, date prévue de sa comparution.