Accusé d'un double meurtre, il plaide la légitime défense

Un Montréalais accusé d’avoir sauvagement tué son ex-conjointe et le nouvel ami de cœur de cette dernière a plaidé la légitime défense, mercredi, affirmant que la Couronne avait tout faux dans cette affaire.

«Altamond Jr Little avait peur, il avait peur pour sa vie», a plaidé Me Peter George-Louis, de la défense, au palais de justice de Montréal.

Little, 46 ans, est accusé du double meurtre sordide de Marjorie Dammier et de Maxime Berthiaume Calado, le 8 octobre 2013.

Selon la théorie de la Couronne, l’accusé n’arrivait pas à digérer sa rupture avec son ex-conjointe, et il ne supportait pas qu’elle se soit mise en couple avec un autre homme.

Fusil tronçonné

Le meurtrier allégué se serait alors présenté chez la femme; selon des voisins, une dispute aurait éclaté et M. Berthiaume Calado aurait crié à Little de «s’en prendre à quelqu’un de sa taille».

«C’est ma femme, je peux faire ce que je veux avec elle», aurait crié le meurtrier allégué avant de prendre un fusil tronçonné et d’abattre son ex-conjointe d’un coup à la tête.

Il aurait ensuite poignardé à mort son rival avant de prendre la fuite. Les deux victimes n’ont pas survécu et à leur arrivée, les policiers ont découvert une scène de crime maculée de sang.

Le fusil à pompe tronçonné a été retrouvé sur place, mais pas le couteau. L’accusé avait quitté les lieux, en prenant soin de se cacher le visage avec une capuche.

Légitime défense

Au procès, Little a toutefois livré une version totalement différente de celle de la poursuite.

Selon lui, c’est M. Berthiaume Calado qui aurait sorti le fusil tronçonné, lors de la dispute. En tentant de repousser l’arme, un coup serait parti, atteignant mortellement la femme.

«M. Little avait peur qu’il y ait un nouveau coup de feu», a ajouté l’avocat.

Little a été arrêté quelques jours plus tard avec des effets personnels sur lesquels le sang de Mme Dammier était présent.

Jaloux et possessif

Lors de ses plaidoiries entamées mercredi, Me Marie-Claude Bourassa de la Couronne a de son côté rappelé tous les éléments incriminants pour Little, qui a été décrit comme quelqu’un de jaloux et de possessif.

Les plaidoiries se poursuivent jeudi.