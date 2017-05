Adidas se départit de ses marques TaylorMade, Adams Golf et Ashworth

Le groupe allemand Adidas a annoncé mercredi qu’il a conclu un accord définitif pour vendre ses marques TaylorMade, Adams Golf et Ashworth à LP, une filiale récemment créée du fonds américain KPS Capital Partners.

Cette transaction, qui doit être conclue d’ici la fin de l’année, rapportera 425 millions $ (environ 581 millions $ CAN), dont la moitié sera payée en espèces, à Adidas, qui entend se concentrer sur ses marques phares Adidas et Reebok.

«TaylorMade est une marque mondiale de golf de premier plan avec une position de marché exceptionnellement forte. Nous tenons à remercier tous les employés de TaylorMade pour leurs nombreuses contributions à notre entreprise et leur souhaitons tout le meilleur pour un avenir réussi avec le nouveau propriétaire. Dans le même temps, nous souhaitons la bienvenue à tous les employés d’Adidas Golf qui seront intégrés à notre unité commerciale Adidas Heartbeat Sports», a dit Kasper Rorsted, PDG d'Adidas AG.

«Nous nous concentrons clairement sur nos compétences de base dans les chaussures et les vêtements, et sur nos deux grandes marques Adidas et Reebok», a-t-il ajouté.

Adidas vise une hausse de son chiffre d'affaires net de 25 milliards d'euros à 27 milliards d'euros d’ici 2020 (environ 37,1 milliards $ CAN à 40,1 milliards $ CAN).