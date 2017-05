«Bonne fête Montréal» gratuit pour les sinistrés

Avec une preuve d’adresse en main, les sinistrés des inondations auront la possibilité de prendre eu peu de répit, puisqu'ils pourront assister gratuitement à l’événement «Bonne fête Montréal», au Centre Bell, le 17 mai prochain.

L’idée d’offrir gratuitement «3 heures et 7 minutes de bonheur» aux sinistrés a été avancée par la grande dame Diane Dufresne, a confié Guy A. Lepage, co-créateur du spectacle-événement, au micro de Marie-Andrée Poulin à TVA Nouvelles.

Une initiative aussitôt adoptée par les sœurs Rozon, également à l’origine du grand rassemblement mis en scène par Serge Denoncourt et qui se tiendra 375 ans jour pour jour après la fondation de Montréal.

Par ailleurs, «les chansons où il est question de Montréal» se feront entendre dans l’amphithéâtre, a fait savoir l’humoriste, qui agira aussi comme maître de cérémonie, alors que Robert Charlebois et Ariane Moffatt viendront y offrir leur classique respectif.

Au cours de cette rencontre multiculturelle et interdisciplinaire, une soixantaine d’artistes de tous les horizons, dont Louis-José Houde, Marie-Mai, Rufus et Martha Wainwright, Laurent Paquin, se relaieront sur scène, tout comme les styles - opéra, hip-hop, jazz, pop, musique latine et classique –, entrecoupés de numéros d’humour.

Des billets sont disponibles en ligne au hahaha.com.