Début de l'enquête préliminaire du policier Maxime Gobeil de la Sûreté du Québec

L'enquête préliminaire du policier Maxime Gobeil de la Sûreté du Québec, accusé de conduite dangereuse causant la mort, s'est amorcée mercredi au palais de justice de Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En juillet 2015, Maxime Gobeil a été impliqué dans une collision mortelle à Dolbeau-Mistassini.

Le policier était au volant d'une autopatrouille banalisée monochrome lorsqu'il a heurté une voiture, dans laquelle se trouvaient trois personnes âgées qui sont décédées sur le coup.

Maxime Gobeil fait face à trois accusations de conduite dangereuse causant la mort.

Trois témoins ont été entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire mercredi, dont un policier reconstitutionniste.

Les éléments présentés en cour sont frappés d'une ordonnance de non-publication.

Des membres des familles des victimes tenaient à être présents pour cette étape des procédures.

«Je ne m'attends à rien en particulier, a confié Étienne Martel, qui a perdu son père et sa belle-mère dans l'accident. La justice va se rendre comme il faut. Je n'en doute pas. On va souhaiter bon courage à Maxime Gobeil. [...] Ce n'est pas un policier qui est entré dans une école avec une arme et qui a fait feu sur tout le monde. Il faisait son devoir. Il faisait son travail. Il y a eu une erreur... Je ne sais pas exactement quoi. Mais c'est une tragédie.»

L'enquête préliminaire se poursuivra jeudi matin.