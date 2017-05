Début du témoignage de la mère de Toby Carrier

Le procès de Toby Carrier s’est poursuivi mercredi au palais de justice de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, alors que la mère de l’accusé, Chantal Michaud, a commencé son témoignage en après-midi.

Le Matanais fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré sur son frère Ismaël et de tentative de meurtre sur ses parents.

Mme Michaud a mentionné à la cour que quelques jours avant les tragiques événements survenus le soir du 31 mars 2009, à Matane, au Bas-Saint-Laurent, Toby venait tout juste d’avoir 19 ans. Son frère Ismaël, la victime, était de passage à Matane pour l’occasion. Mais l'accusé n’allait pas bien, selon sa mère. Il avait même des idées suicidaires.

Elle a entre autres raconté une anecdote à propos d’une réaction disproportionnée de Toby Carrier lorsqu’il a su que son frère Ismaël n’avait pas payé une amende de quelques dollars pour un retard de jeu vidéo.

Un peu plus tôt, on avait pu voir l’arme du crime, un couteau de cuisine exhibé au jury. Et un technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec (SQ) a décrit les photos des blessures des parents une semaine après le drame survenu dans la maison familiale. On a pu notamment voir des points de suture et des ecchymoses.