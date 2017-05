Démission de la présidente de la Fédération des femmes du Québec

La présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ) a démissionné de son poste, estimant que «ces valeurs comme personne et féministe ne se retrouvent plus dans les valeurs organisationnelles» de l’organisme.

Dans une lettre adressée aux membres du conseil d’administration de la FFQ, le 3 mai dernier, la présidente Mélanie Sarazin a expliqué son départ: «La FFQ reproduit et entretient des modèles et des façons de faire qui contribuent [...] à maintenir ce contre quoi je lutte quotidiennement et est contraire à qui je suis».

Tout en remerciant Mme Sarazin pour son action à la FFQ depuis deux ans, les membres du conseil d'administration ont dit être «désolées de ce départ précipité» quelques semaines à peine avant l'assemblée générale annuelle (AGA), prévue le 27 mai.

«Dans les prochaines semaines, le CA se penchera sur la situation et apportera des propositions à l’AGA afin que la Fédération traverse le mieux possible cette transition hors du commun.

D’ici là, une rencontre d’urgence est prévue cette semaine.

Mélanie Sarazin a succédé à Alexa Conradi en 2015 à la tête de la FFQ.